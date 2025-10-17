Femminicidio Genini i primi esiti dell’autopsia | Uccisa con più di 30 coltellate

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi risultati dell’esame autoptico condotto sul corpo della 29enne, Pamela Genini, rivelano che Gianluca Soncin le abbia inferto almeno, anzi più, di 30 coltellate. Tre di queste letali inflitte nella zona del torace. Il numero di fendenti subiti dalla giovane donna è risultato essere quindi superiore a quello emerso dai primi accertamenti medico-legali condotti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

femminicidio genini i primi esiti dell8217autopsia uccisa con pi249 di 30 coltellate

© Ildifforme.it - Femminicidio Genini, i primi esiti dell’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Femminicidio Genini, i primi risultati dell’autopsia - La donna è stata uccisa con oltre 30 coltellate da Gianluca Soncin, il suo ex compagno. Segnala msn.com

femminicidio genini primi esitiFemminicidio a Milano, Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate | DETTAGLI - E’ stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. msn.com scrive

femminicidio genini primi esitiFemminicidio di Pamela Genini, i risultati dell'autopsia: uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate - I primi referti dell'esame autoptico indicano che il numero dei fendenti che hanno causato la morte della 29enne è superiore a quello che era emerso dai primi accertamenti medico- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Genini Primi Esiti