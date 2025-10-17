Femminicidio Genini i primi esiti dell’autopsia | Uccisa con più di 30 coltellate

I primi risultati dell’esame autoptico condotto sul corpo della 29enne, Pamela Genini, rivelano che Gianluca Soncin le abbia inferto almeno, anzi più, di 30 coltellate. Tre di queste letali inflitte nella zona del torace. Il numero di fendenti subiti dalla giovane donna è risultato essere quindi superiore a quello emerso dai primi accertamenti medico-legali condotti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio Genini, i primi esiti dell’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”

