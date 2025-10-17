Femminicidio di Pamela Genini parla la madre provata e commossa | Mia figlia era luce quel mostro le ha fatto tanto male

La madre di Pamela Genini rompe il silenzio: “Era tutta bella, un sogno. Quel mostro l’ha fatta soffrire tanto”. Le parole dalla casa di Strozza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Femminicidio di Pamela Genini, parla la madre provata e commossa: "Mia figlia era luce, quel mostro le ha fatto tanto male"

