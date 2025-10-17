Femminicidio di Pamela Genini | le 5 aggravanti che porteranno all’ergastolo di Gianluca Soncin

Milano, 17 ottobre 2025 – Il gip Tommaso Perna ha convalidato il fermo. Scontato il provvedimento, nel decreto il giudice contesta cinque aggravanti a Gianluca Soncin per l’omicidio di Pamela Genini: futili motivi, premeditazione, crudeltà, stalking, legame affettivo. Aggravanti che lo porteranno dritto all’ ergastolo, almeno in primo grado. 1. Futili motivi. “L’omicidio è stato determinato dalla volontà di costringere la donna a non interrompere la relazione. Una tal ragione futile e bieca non merita alcun tipo di comprensione”, scrive il gip. 2. Premeditazione. C’è stata una vera e propria spedizione a casa della donna, decisa almeno una settimana prima, se non prima ancora, quando si è munito del duplicato delle chiavi dell’abitazione della vittima”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Femminicidio di Pamela Genini: le 5 aggravanti che porteranno all’ergastolo di Gianluca Soncin

Approfondisci con queste news

Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più» - X Vai su X

CRONACA - FEMMINICIDIO PAMELA GENINI Il giudice per le Indagini Preliminari : «Pamela si è accorta di morire, ha sofferto». La spedizione di Soncin decisa da una settimana. In silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari che deve decidere la - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “Non è lucido” - Accusato del femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scrive ilfattoquotidiano.it

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo ... Secondo ilpost.it

Femminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. fanpage.it scrive