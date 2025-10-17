Femminicidio di Pamela Genini la madre contro Gianluca Soncin | Era un angelo quel mostro deve pagare

La madre di Pamela Genini ha attaccato il principale indagato per l'omicidio della figlia, Gianluca Soncin, chiedendo giustizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Pamela Genini, la madre contro Gianluca Soncin: "Era un angelo, quel mostro deve pagare"

Approfondisci con queste news

Corriere della Sera. . Dopo il femminicidio di Pamela Genini, la diretta con la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, l’inviata Giusi Fasano e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - X Vai su X

Femminicidio di Pamela Genini, parla la madre provata e commossa: "Mia figlia era luce, quel mostro le ha fatto tanto male" - La madre di Pamela Genini rompe il silenzio: “Era tutta bella, un sogno. Scrive affaritaliani.it

Femminicidio a Milano, il gip: "Pamela si è accorta di morire, Soncin potrebbe uccidere anche la madre" - Il gip di Milano conferma il carcere per l’uomo che ha ucciso Pamela Genini: “Ha agito con crudeltà e senza umana comprensione”. Si legge su affaritaliani.it

Milano, il dolore della madre di Pamela Genini: “Deve pagare per quello che ha fatto” - MILANO – “Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. Da giornaledipuglia.com