Federica Picchi la sottosegretaria lombarda no vax che è un problema per Fratelli d’Italia
Collezionista di dichiarazioni altisonanti, no vax per autocertificazione (social) e tendente ad accentrare tutto, Federica Picchi, sottosegretaria allo Sport e ai giovani in Regione Lombardia e, dicono, amicissima della sister Arianna Meloni, ormai è una mina vagante per i Fratelli d’Italia. A Palazzo Lombardia, ormai, nessuno la difende più. Aspettano solo che si schianti. Forse succederà già martedì 21 ottobre, al prossimo Consiglio regionale: il Partito democratico ha intenzione di chiedere la sua testa dopo le recentissime stories sui social in cui condivideva e rilanciava le fantascientifiche dichiarazioni di Robert F. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Premiati all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in occasione della manifestazione 'Sport movies & Tv‘, gli atleti paralimpici che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nelle rispettive discipline. Presente, tra gli altri, Federica Picchi sottosegretario alla P - facebook.com Vai su Facebook
A finire al centro delle polemiche per aver ripostato su Instagram dei contenuti no-vax che facevano riferimento a Kennedy Jr. è stata Federica Picchi, sottosegretaria regionale allo sport della Lombardia di Fratelli d'Italia. - X Vai su X
Federica Picchi e le tesi novax, il Pd deposita una mozione di censura: “Non ha mai ritrattato quel messaggio” - È nel mirino anche del suo partito per aver dato il benservito alla sua caposegreteria, Roberta Capotosti. Lo riporta msn.com