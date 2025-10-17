Il miglior risultato di tutti i comuni della Valdera. Il secondo nell’intera provincia di Pisa, compreso il capoluogo. Frtaelli d’Italia esulta. La percentuale finale indica il 39,35% per il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, primo in assoluto nel Comune del vino e dei paesaggi mozzafiato quasi il 13% in più del dato regionale – spiega una nota di FdI –. Quello di Terricciola, quindi, è un vero e proprio “caso” sul piano provinciale. Perché se è vero che alle urne ha prevalso la coalizione formata dal centrosinistra e i 5Stelle per 50 voti esatti, è altrettanto vero che nell’intera provincia pisana solo a Santa Croce Fratelli d’Italia ha ottenuto una percentuale lievemente maggiore rispetto a Terricciola: 39,58%". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FdI a Terricciola fa il record della Valdera