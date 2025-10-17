Dalle Nuove Valutazioni arriva una SBC molto interessante per l’attacco: João Pedro 86 OVR! L’attaccante brasiliano offre un mix eccezionale di Velocità (85), Dribbling (87) e Finalizzazione (86), rendendolo un centravanti agile e letale. In più, la carta è potenziata da un potente PlayStyle Plus Plus. Hai solo 7 giorni per sbloccarlo! Il Premio: João Pedro Nuove Valutazioni (86 OVR). João Pedro è un attaccante versatile, capace di giocare come ST (Centravanti) o come CAM (Trequartista). Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole lo rendono estremamente affidabile in zona d’attacco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Nuove Valutazioni: João Pedro 86 OVR – Il Centravanti Brasiliano con PlayStyle++!