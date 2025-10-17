FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni | Jorge de Frutos 83 OVR – L’Ala Spagnola Veloce!

È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare l’ala spagnola Jorge de Frutos Nuove Valutazioni 83 OVR! De Frutos è una carta eccellente per chi cerca un giocatore veloce e abile nel dribbling per le fasce (RMLMRW). Completa 4 delle 5 sfide entro 7 giorni per aggiungere questo giocatore al tuo club e guadagnare 1250 XP! Il Premio: Jorge de Frutos Nuove Valutazioni (83 OVR). De Frutos è un’ala pura (RM) versatile, capace di giocare anche come LM e RW. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: VEL 87 e DRI 84: La sua forza principale, che lo rende pericoloso in contropiede e nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

