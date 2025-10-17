FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni | Jorge de Frutos 83 OVR – L’Ala Spagnola Veloce!
È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare l’ala spagnola Jorge de Frutos Nuove Valutazioni 83 OVR! De Frutos è una carta eccellente per chi cerca un giocatore veloce e abile nel dribbling per le fasce (RMLMRW). Completa 4 delle 5 sfide entro 7 giorni per aggiungere questo giocatore al tuo club e guadagnare 1250 XP! Il Premio: Jorge de Frutos Nuove Valutazioni (83 OVR). De Frutos è un’ala pura (RM) versatile, capace di giocare anche come LM e RW. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: VEL 87 e DRI 84: La sua forza principale, che lo rende pericoloso in contropiede e nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura del dono e alla cittadinanza attiva, utilizzando il linguaggio universale dell’arte come strumento di sensibilizzazione e rigenerazione urbana #livorno #sociale - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni: Matías Soulé 83 OVR – Il Trequartista Argentino GRATIS! - È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il promettente trequartista argentino Matías Soulé Nuove Valutazioni 83 OVR! Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni: Leandro Paredes 83 OVR – Il Regista di Centrocampo! - È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il centrocampista argentino Leandro Paredes Nuove Valutazioni 83 OVR. Riporta imiglioridififa.com
EA SPORTS FC 26: parte Ratings Reload con le nuove valutazioni dei giocatori - EA SPORTS FC 26 introduce Ratings Reload, la prima campagna live service che aggiorna le valutazioni dei giocatori in base ai feedback. Si legge su vgmag.it