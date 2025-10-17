FC 26 Evoluzione Terzino Dominante II | L’Arte della Fascia Destra in 1 Livello!
È arrivata la controparte dell’EVO per la fascia sinistra! L’Evoluzione “Terzino Dominante II” è specificamente pensata per i Terzini Destri (TD), offrendo un mix perfetto di potenziamenti difensivi e abilità di cross, trasformando il tuo giocatore in un vero padrone della fascia. Questa Evoluzione è gratuita, ha un solo livello e può essere completata velocemente! Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: Circa 22 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 3 giorni).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 82. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'evoluzione del terzino slovacco sotto la gestione Pisacane - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Evoluzione “Terzino Dominante”: L’Arte della Fascia Sinistra! - È arrivata una nuova e cruciale Evoluzione per il reparto difensivo esterno: "Terzino Dominante"! Da imiglioridififa.com
FC 26: i Migliori Giovani Terzini Destri per la Carriera Allenatore - In EA Sports FC 26 Carriera Allenatore, i terzini destri sono tra i ruoli più importanti del calcio moderno: devono saper difendere, spingere sulla fascia e ... Riporta imiglioridififa.com
La prova del nuovo FIFA: come sono andate le prime partite su EA Sports FC 26 - La nuova edizione del calcio targato Electronic Arts introduce la doppia anima del gameplay e migliora Carriera e FUT, ma sul piano grafico e dell’innovazione ... Da fanpage.it