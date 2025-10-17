È stata rilasciata una Evoluzione a pagamento estremamente potente per l’attacco: “Astro Nascente”! Questa EVO è pensata per potenziare i tuoi attaccanti (ATT) fino a 84 OVR, con un boost massiccio a Finalizzazione, Velocità e Posizionamento offensivo. Questa Evoluzione è un investimento da 25.000 Crediti o 400 FC Points, ma promette di creare un centravanti letale con statistiche di tiro e agilità impressionanti. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: 25.000 Crediti o 400 FC Points.. Disponibilità: 22 giorni.. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 80. Velocità max: 88. Posizione: ATT (Attaccante). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione “Astro Nascente”: Trasforma il Tuo Attaccante in un Marcatore d’Élite!