Sull’impiego del palazzetto dello sport e della palestra Fattibello alle associazioni sportive Volley e Basket Comacchio, per la prossima stagione, il capogruppo Bruno Calderoni, la coordinatrice Tiziana Gelli e Michele Danese di Fratelli d’Italia, formulano una proposta per la possibile coabitazione delle due realtà sportive lagunari. Tuttavia prima sottolineano come "tutto questo avvenga dopo circa 30 anni, che le due squadre locali di Basket e Volley, coabitavano in maniera esemplare, nella stessa struttura da buoni amici". Sottolineano come la decisione sull’interruzione della collaborazione sia da addebitare al Comune, "comunicata con un provvedimento sull’albo pretorio a fine settembre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fattibello, soluzione che non penalizzi il basket"