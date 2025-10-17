Fata Informatica | l’unico ente italiano a rilasciare certificazioni cyber con riconoscimento nazionale e internazionale
La crescente digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni, insieme all’aumento delle minacce informatiche, rende imprescindibile il possesso di competenze certificate. In questo scenario, le certificazioni di Fata Informatica assumono un ruolo unico: la società è infatti l’unico Organismo Italiano a rilasciare certificazioni in ambito cybersecurity accreditate da Accredia secondo la norma ISOIEC 17024:2012. Le qualifiche professionali rilasciate: Ethical Hacker, Digital Forensic Expert, SOC Specialist e Information Security Officer (CISO), sono basate su norme tecniche UNI e allineate al quadro europeo delle competenze ICT (e-CF). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vi chiediamo COLLABORAZIONE. Fate girare questa informazione il più possibile per aiutarci a reperire due docenti di informatica. Grazie ? - facebook.com Vai su Facebook
Informatica, Fata tra i leader mondiali di Unified Monitoring - ROMA – Secondo l’ultimo report di Data Bridge Market Research, Fata Informatica è uno dei leader mondiali nel mercato del Unified Monitoring, confermando la solidità e la rilevanza internazionale ... Secondo dire.it