Fata Informatica | l’unico ente italiano a rilasciare certificazioni cyber con riconoscimento nazionale e internazionale

La crescente digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni, insieme all’aumento delle minacce informatiche, rende imprescindibile il possesso di competenze certificate. In questo scenario, le certificazioni di Fata Informatica assumono un ruolo unico: la società è infatti l’unico Organismo Italiano a rilasciare certificazioni in ambito cybersecurity accreditate da Accredia secondo la norma ISOIEC 17024:2012. Le qualifiche professionali rilasciate: Ethical Hacker, Digital Forensic Expert, SOC Specialist e Information Security Officer (CISO), sono basate su norme tecniche UNI e allineate al quadro europeo delle competenze ICT (e-CF). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

