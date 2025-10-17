La crescente digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni, insieme all’aumento delle minacce informatiche, rende imprescindibile il possesso di competenze certificate. In questo scenario, le certificazioni di Fata Informatica assumono un ruolo unico: la società è infatti l’unico Organismo Italiano a rilasciare certificazioni in ambito cybersecurity accreditate da Accredia secondo la norma ISOIEC 17024:2012. Le qualifiche professionali rilasciate: Ethical Hacker, Digital Forensic Expert, SOC Specialist e Information Security Officer (CISO), sono basate su norme tecniche UNI e allineate al quadro europeo delle competenze ICT (e-CF). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fata Informatica: l’unico ente italiano a rilasciare certificazioni cyber con riconoscimento nazionale e internazionale