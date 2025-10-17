Farmacie comunali verso la svolta | Consigli e assistenza alle persone Sono essenziali vanno potenziate

"Le farmacie comunali non sono solo dei distributori di farmaci, ma rappresentano un presidio sociosanitario diffuso e di vicinanza, dove tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, in particolare i soggetti più fragili, trovano persone disponibili. È questo il valore aggiunto delle farmacie comunali che dà senso anche all’operato dei Comuni. Ed è per questo motivo che è fondamentale l’approvazione dell’ emendamento sul rafforzamento dei servizi farmaceutici e il potenziamento delle farmacie territoriali". È questo l’auspicio di Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, vicepresidente vicario di Anci Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

