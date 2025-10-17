Farmaci | pneumologo Papi ‘in Bpco con terapie personalizzate -21% riacutizzazioni'

Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - La comprensione dei meccanismi infiammatori sta cambiando l'approccio terapeutico della broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). “Finora, avendo poche opzioni per personalizzare la terapia, abbiamo trattato la Bpco come un tutt'uno. Negli ultimi anni invece si è assistito allo sviluppo di farmaci biologici che hanno target specifici, che vanno quindi su caratteristiche specifiche della malattia e ci che consentono di avere terapie più mirate per pazienti che presentano determinate caratteristiche”. In particolare, “oggi abbiamo un'opzione per pazienti che hanno un'infiammazione di tipo T2, caratterizzata dagli eosinofili del sangue, un marcatore tra l'altro molto semplice da individuare” che permette di “ridurre le riacutizzazioni e i ricoveri o accessi al Pronto Soccorso”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

