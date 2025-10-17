Farina del Diavolo | 220 mila euro per riaprire la ferrata simbolo di Villa Santina
Dopo mesi di silenzio, torna la speranza per gli appassionati di montagna e avventura: la via ferrata “La Farina del Diavolo”, sospesa tra cielo e roccia sopra Villa Santina, tornerà a essere percorribile. Dal 5 febbraio 2025, infatti, il Comune aveva disposto la chiusura totale del percorso a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
“Farina del Diavolo”: 220 mila euro per riaprire la ferrata simbolo di Villa Santina - Chiusa da febbraio per una frana, la spettacolare via ferrata della Carnia tornerà presto accessibile grazie ai fondi stanziati dalla Protezione civile regionale ... Da udinetoday.it
