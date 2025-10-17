Tempo di lettura: 2 minuti La cronaca dall’area metropolitana di Napoli ha registrato, negli ultimi giorni, una serie di episodi di violenza giovanile che hanno allarmato famiglie e istituzioni. A Melito, due sere fa, una banda di giovanissimi in scooter aveva seminato il panico nel cortile di un istituto scolastico, esplodendo quattro colpi in aria, probabilmente da una pistola a salve. Nel quartiere dello Scudillo a Napoli era stato rinvenuto un coltello in un bagno scolastico; pochi giorni prima, nel centro storico, un quindicenne era stato accoltellato all’uscita da scuola per motivi futili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Far West a Melito: “Contro la devianza minorile non bastano le manette, serve una rivoluzione culturale”