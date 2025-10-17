Fantini & Friends quattro serate di comicità a Into the woods

A Bergamo arriva un nuovo format che unisce comicità e buona cucina. Da giovedì 23 ottobre a Into The Woods di Torre Boldone, locale all’interno del Parco Avventura e protagonista da tempo delle notti bergamasche tra concerti, dj set, karaoke e cene cantate di gran richiamo e successo, sfileranno quattro comici di provata esperienza, protagonisti di programmi storici come Zelig e Colorado ed ora pronti a travolgere il pubblico in un mix di divertimento e puro coinvolgimento. Ed ad orchestrare il tutto ci sarà Omar Fantini reduce dal personale successo dell’Isola dei famosi ed ora perfetto maestro di cerimonie nei quattro appuntamenti dell’Into the woods denominati Fantini & Friends”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Fantini & Friends” quattro serate di comicità a “Into the woods”

A Bergamo arriva il nuovo tempio della stand-up comedy. Con @omarfantini come padrone di casa, Into the Woods lancia FANTINI & FRIENDS: un format che fonde comicità e cucina, il giovedì, con ospiti d’eccezione. Sul palco: • @beppebraida — 23 Ottob - facebook.com Vai su Facebook

