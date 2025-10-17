Fantasmi in guerra come finisce | storia vera e spiegazione finale

Dal 17 ottobre 2025 è disponibile su Netflix Fantasma in guerra. Si tratta di un film che è liberamente ispirato a eventi realmente accaduti. In particolare, parla in generale della più grande operazione segreta che è stata portata avanti contro ETA, l’organizzazione terroristica. Già uscita nelle sale cinematografiche in Spagna, questa pellicola vede protagonista Amaia, una giovane guardia civile, che negli anni ’90 viene infiltrata dentro ETA e per più di 10 anni si ritrova a vivere una doppia vita tra armi, attentati, identità rubate, segreti e relazioni. Fantasma in guerra su Netflix: storia vera e riassunto trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com