Da Torino-Napoli a Roma-Inter, sono tanti i match clou della 7ª giornata di campionato. Purtroppo le Nazionali rappresentano per i club delle “forche caudine”, infatti molti top sono rientrati malconci e alcuni di loro saranno costretti ad alzare bandiera bianca a causa degli infortuni. Gli infortunati della 7ª giornata squadra per squadra Questo è anche il periodo in cui i fantallenatori iniziano a studiare la squadra da mettere in campo, quindi analizziamo gli infortunati principali di questa giornata. Atalanta Hai puntato su Scamacca? Sorridi! L’attaccante è finalmente rientrato in gruppo, ma è probabile che parta dalla panchina. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Fantacalcio, gli infortunati della 7ª giornata: chi recupera e chi no.