Fantacalcio 5 giocatori da evitare in questa giornata | Tsimikas è un rischio

Si avvicina sempre di più l’inizio della settima giornata di Serie A e con essa anche quella al fantacalcio. Tra gli appuntamenti più importanti di questo fine settimana c’è sicuramente la sfida tra Roma e Inter, il vero big match di questo turno. Nonostante ciò, rimangono i tanti appuntamenti del campionato italiano e, proprio per questo motivo, andiamo a vedere i 5 giocatori da evitare in questa giornata. Qui di seguito la lista: Tsimikas: Angelino ancora non è al meglio e a sostituirlo, a meno di sorprese, dovrebbe essere il greco. In questo inizio di stagione non ha particolarmente impressionato e a pesare, almeno in parte, è il grave errore commesso nella sfida contro il Lille. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da evitare in questa giornata: Tsimikas è un rischio

Scopri altri approfondimenti

Mondiale 2026 e non solo, allarme Coppa d’Africa al fantacalcio I giocatori impegnati https://bit.ly/4n7pUiX - facebook.com Vai su Facebook

Lucca, Spinazzola e il... fantacalcio: cosa hanno detto i due giocatori del #Napoli dopo il Pisa - X Vai su X

Consigli fantacalcio, i 5 TOP per “occasioni create a partita” dopo 6 giornate - Pausa Nazionali pronta a entrare nel vivo e prossimo appuntamento fissato con la 7^ giornata di Serie A. Segnala fantamaster.it

Fantacalcio, la flop 11 sconsigliati per la 5^ giornata: ecco perché evitare Mkhitaryan - 11:15 Scopri la Flop 11 dei giocatori sconsigliati per la 5^ giornata di Serie A al Fantacalcio. Da msn.com

Fantacalcio, 5 giocatori in un ottimo stato di forma - Ci sono i giocatori in cerca di riscatto, ci sono i possibili flop e poi ci sono loro: i giocatori che sono in un periodo di forma molto positivo e che proprio adesso non ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it