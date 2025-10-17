Famosa ex di Uomini e Donne commenta Sara e Marco | le parole inaspettate

Per Sara Gaudenzi, neo tronista di Uomini e Donne, il passaggio da corteggiatrice a protagonista del trono è stato rapidissimo. Arrivata nel programma per conoscere Flavio Ubirti, la giovane romana ha conquistato l’attenzione di Maria De Filippi, che le ha proposto di sedersi sull’ambita poltrona rossa. Ora ha iniziato a conoscere Marco in esterna, scatenando il commento di una famosa ex del trono classico. Scopriamo chi è e cosa ha detto. Uomini e Donne: Sara Gaudenzi da corteggiatrice a tronista. La nuova esperienza televisiva di Sara Gaudenzi è iniziata proprio a partire da un momento di delusione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Famosa ex di Uomini e Donne commenta Sara e Marco: le parole inaspettate

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ljudmila Pavlicenko, la cecchina più famosa del mondo, con un carico di 309 eliminazioni dirette di soldati tedeschi. Quando a Ljudmila chiesero quanti uomini aveva ucciso, lei rispose “Nessun uomo, solo n@zisti, 309". - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, famosa ex corteggiatrice decide di sciogliere il filler: “Il ‘di più’ non fa stare bene!” - Uomini e Donne, famosa ex corteggiatrice decide di sciogliere il filler: “Il ‘di più’ non fa stare bene! Scrive isaechia.it

Uomini e Donne, rottura per la famosa coppia: “Ecco cosa ci è successo” - Dopo le tante voci circolate negli ultimi tempi, gli ex Uomini e Donne Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno confermato la rottura. Come scrive donnaglamour.it

Uomini e donne, Marcello e Giada si sono detti addio (definitivamente): troppo diversi - Dopo un'estate di tira e molla i due ex protagonisti del Trono over hanno deciso di prendere strade differenti. Segnala today.it