Famiglie al Museo nella Pinacoteca Metropolitana di Bari | Il racconto di Pino Pascali con Paolo Comentale

Baritoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, alle ore 10.30, la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari propone, nell’ambito del ciclo “Famiglie al Museo”, un evento speciale dedicato a uno dei più amati artisti pugliesi: “Il racconto di Pino Pascali”, con Paolo Comentale.L’iniziativa è organizzata in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

