Famiglie al Museo nella Pinacoteca Metropolitana di Bari | Il racconto di Pino Pascali con Paolo Comentale

Domenica 19 ottobre, alle ore 10.30, la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari propone, nell’ambito del ciclo “Famiglie al Museo”, un evento speciale dedicato a uno dei più amati artisti pugliesi: “Il racconto di Pino Pascali”, con Paolo Comentale.L’iniziativa è organizzata in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

