Certe situazioni domestiche che sembrano innocue possono trasformarsi improvvisamente in gravi emergenze sanitarie. È quello che è accaduto a una famiglia italiana, dove una cena in casa si è trasformata in un incubo a causa di una sospetta contaminazione alimentare. Tutto è iniziato con sintomi lievi e confusi, ma nel giro di poche ore si è capito che la situazione era molto più seria di quanto apparisse. La tempestività dei soccorsi e la collaborazione tra strutture ospedaliere e centri specializzati hanno permesso di evitare una tragedia. L’intervento dei medici, insieme al coordinamento di un centro antiveleni, ha infatti salvato tre persone da un’intossicazione che avrebbe potuto avere esiti fatali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Famiglia in ospedale, ricovero immediato". Allarme botulino in Italia: fare molta attenzione