Fame il Papa e Mattarella | Un crimine se strumento di guerra

Nel mondo, 673 milioni di persone soffrono le carestie L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fame, il Papa e Mattarella: “Un crimine, se strumento di guerra”

Contenuti che potrebbero interessarti

Papa contro Bibi: “Criminale usare la fame come arma” Fabrizio Mastrofini, l’Unità - X Vai su X

Papa Leone XIV: l’ uso della fame come arma di guerra è un crimine “Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma da guerra”. Lo afferma il Papa nel discorso alla Fao sottolineando che “sembra allontanarsi sempre più quel c - facebook.com Vai su Facebook

Ottant'anni della Fao, il Papa: "L'uso della fame come arma di guerra è un crimine" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ottant'anni della Fao, il Papa: 'L'uso della fame come arma di guerra è un crimine' ... Scrive tg24.sky.it

Il Papa alla Fao: "La fame deliberata è un crimine di guerra", Mattarella: "Inaccettabili sperequazioni" - Il Pontefice condanna chi utilizza la scarsità alimentare come arma. Secondo agoramagazine.it

Papa Leone e Mattarella alla FAO. Appello a combattere la fame nel mondo. Il Pontefice: ”673 milioni di persone nel mondo vanno a dormire senza mangiare” - Papa Leone è intervenuto alla cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Si legge su blitzquotidiano.it