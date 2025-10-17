Fame d' immobili | 100 case da 229mila euro in su e 40 social Vi svelo i piani all' ex Manifattura Tabacchi

Il recupero della Manifattura Tabacchi avanza spedito e si prospetta una chiusura completa dei lavori entro il 2028. Un restyling di 110mila mq, di cui al momento ne è stato recuperato il 70 per cento, al termine del quale la città godrà di un quartiere contemporaneo in pieno stile industriale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fame d'immobili: 100 case da 229mila euro (in su) e 40 "social". Vi svelo i piani all'ex Manifattura Tabacchi