Falso incidente e si fa dare dal pensionato 1.000 euro | 27enne denunciato per truffa

Era riuscito a farsi consegnare dall’automobilista 1.000 euro, ma adesso per il giovane è scattata la denuncia per truffa.Il falso incidente I fatti risalgono allo scorso 12 settembre: a Lentate sul Seveso, in via Cadore, un automobilista di 74 anni residente in paese è stato fermato e avvicinato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Denunciato per la truffa con il falso incidente: vittima una pensionata di 92 anni - facebook.com Vai su Facebook

La truffa del falso incidente e del falso nipote - da parte di finti carabinieri per incidenti a nipoti. Lo riporta rainews.it

Mantova, anziana sventa truffa del finto incidente: fa credere di collaborare poi fa arrestare il falso maresciallo - Con sangue freddo e prontezza di spirito, una donna residente nel Mantovano è riuscita a sventare un tentativo di truffa e a far arrestare il presunto autore. Da milano.corriere.it

Anziana truffata con il "falso incidente" - Si sono spacciati per dipendenti del Tribunale e con l’ormai abusata tecnica del falso incidente hanno derubato un’anziana a Brecce Bianche, facendole credere con l’inganno che il figlio era stato ... Secondo ilrestodelcarlino.it