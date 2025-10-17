Falsità assenza di proposte sul nuovo ospedale di Terni volano gli stracci tra Ap e Pd
Non si placa lo scontro politico sul nuovo ospedale di Terni. Dopo il consiglio comunale aperto di lunedì 13 ottobre, convocato per fare il punto sul futuro del progetto, Partito democratico e Alternativa popolare si scambiano accuse, tra recriminazioni sul passato, conti pubblici e presunti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’affaire Venezi ha sollevato il dibattito sul merito nelle nomine. E lei intanto va per vie legali: “Contro di me molte falsità” - facebook.com Vai su Facebook
Su di me falsità. Ne ho parlato ieri pomeriggio con il giornalista del "Corriere della Sera" Aldo Simoni in una intervista che potete leggere qui. Ci tengo a ringraziare chi mi è stato vicino. Il mio impegno continuerà. __________________ Trascrizione dell'intervi - X Vai su X