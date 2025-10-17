Falsità assenza di proposte sul nuovo ospedale di Terni volano gli stracci tra Ap e Pd

Ternitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placa lo scontro politico sul nuovo ospedale di Terni. Dopo il consiglio comunale aperto di lunedì 13 ottobre, convocato per fare il punto sul futuro del progetto, Partito democratico e Alternativa popolare si scambiano accuse, tra recriminazioni sul passato, conti pubblici e presunti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

