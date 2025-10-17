Falcao vs Modric chi era più forte? Scoppia il caos in diretta

Chi era più forte tra Falcao e Modric? In diretta è scoppiato il caos con i presenti che si dividono. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Diventa interessante approfondire il discorso con i vari pareri che sono stati espressi in diretta. (ANSA) TvPlay.it Forse è proprio Vincenzo Credendino a dire che: “Devono giudicare chi li ha vissuti entrambi”. Gli unici che lo hanno fatto sono Andrea Bruno Savelli ed Enrico Camelio che premiano Falcao, dall’altra parte però sia Riccardo Meloni che Carlo Roscito non ci stanno e contestano fermamente questa possibilità. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Falcao vs Modric, chi era più forte? Scoppia il caos in diretta

Argomenti simili trattati di recente

Modric è infinito: a 40 anni è in campo 90' con la Croazia. Oltre 600 minuti in stagione. ? Il Milan già fantastica: nel contratto c'è un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. #Modric #Milan #Calciomercato #Croazia - facebook.com Vai su Facebook

Modric campione senza tempo. Ibrahimovic: "È un maestro, è identità. L'esultanza di Milan-Napoli dice tutto" - Intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di sé, del suo nuovo ruolo da Senior Advisor del Milan per RedBird e tanto altro ancora. Segnala milannews.it

Nesta su Modric: "Vederlo in campo è una bellezza. Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha parlato così di Luka Modric e di Adrien Rabiot: "Modric? Si legge su milannews.it