C’è stata una rivoluzione societaria, ma i conti non sono ancora un problema risolto per la Juve. La Uefa ha aperto infatti un procedimento per presunta violazione del Fair Play Finanziario nei confronti del club bianconero. Sotto la lente il triennio 2022-2025, durante il quale non le perdite non sono state contenute entro i 60 milioni. Trattasi della voce ‘Football Earning Rule’. La sentenza è attesa per la prossima primavera, e terrà conto anche della stagione in corso. Sempre rispettato, secondo la società, il parametro dell’’Overdue Payables’. La stessa Juve, in una nota, anticipa che le possibili conseguenze potrebbero essere una sanzione "di importo presumibilmente non rilevante" oltre a "possibili restrizioni sportive, quali, ad esempio, quella nella registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fair Play Finanziario violato: rischio sanzioni ed esclusione di nuovi giocatori nelle Coppe. L’ad Scanavino lascia. Juve, procedimento Uefa per le perdite

