Faccini Piano Duo interpreta Schubert ?ajkovskij Ravel e Bizet al Palazzo Chigi di Ariccia
L’appuntamento di domenica 19 ottobre, alle ore 18:30, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia, per il Ciclo d’Autunno de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”, è con un Duo pianistico di eccellenza: il Faccini Piano Duo formato dai fratelli Betsabea ed Elia Faccini che proporranno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
We are thrilled to return to Spain in December! See you in Toledo for @momentum_toledo #faccinipianoduo #twoisbetterthanone #pianofourhands #pianoduo #concerts #music #lifestyle #musicians #musicianlife #spain #spanishadventure - facebook.com Vai su Facebook