Fabula Ultima | il gioco di ruolo italiano che ha passato il milione di euro su Kickstarter raccontato dall’autore

Il settore dei giochi di ruolo "carta & penna" ha visto negli ultimi anni vari nuovi titoli arrivare sul mercato passando da una campagna di crowdfunding su piattaforme come Kickstarter, ma la storia di Fabula Ultima è leggermente diversa. Figlio della mente dell'italiano Emanuele Galletto, è stato distribuito inizialmente nella sola versione digitale dall'autore ai propri sostenitori su Patreon, per poi arrivare nel 2021 anche su carta stampata con il supporto di Need Games, altrettanto italiano editore attivo dal 2017 prima nella localizzazione italiana di giochi stranieri, che proprio con Fabula Ultima ha pubblicato il proprio primo titolo originale.

