Fabriano finto carabiniere preleva 20mila euro di gioielli a un' anziana | arrestato

Fabriano (Ancona), 17 ottobre 2025 – Fingendosi carabiniere va a casa dell’anziana e si fa consegnare oro, gioielli e contanti per 20mila euro ma i poliziotti lo fermano col bottino e lo arrestano. L’uomo, 35enne di origini campane, e già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è comparso davanti al giudice del tribunale di Ancona stamattina per la convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa del processo. Si tratta dell’ennesimo caso di truffe a domicilio che vede coinvolti anziani incolpevoli e impauriti. La donna sarebbe stata agganciata al telefono da un complice che parlava di un coinvolgimento della figlia dell’anziana in un brutto episodio in cui era stato rubato dell’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, finto carabiniere preleva 20mila euro di gioielli a un'anziana: arrestato

