Fa scorta di sigarette prima della vacanza | in dogana lo fermano e gli danno 5mila euro di multa
Un’auto supera la dogana non presidiata di Lanzo d’Intelvi con 28 pacchetti di sigarette a bordo. Pochi metri più avanti interviene una pattuglia della guardia di finanza: sequestro dell’intero quantitativo e, settimane dopo, una sanzione amministrativa da 5.000 euro (riducibile a 1.666,67 se. 🔗 Leggi su Quicomo.it
