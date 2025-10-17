F2i verso l' uscita da Farmacie Italiane trattativa con Dr Max per una valutazione di circa 300 milioni e possibile cessione dell' intero capitale
Il fondo guidato dall'AD Renato Ravanelli tratta con Dr. Max la vendita della quota del 72,6% in Farmacie Italiane. Valutazione complessiva da 300 milioni di euro, con Unicredit nel ruolo di advisor F2i riapre il risiko delle farmacie in Italia. Il fondo infrastrutturale guidato da Renato Rav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sapevate che... Il cammino verso questo nuovo capitolo segnato da Tron: Ares comincia nell’ottobre del 2010, appena prima dell’uscita di Tron: Legacy? - facebook.com Vai su Facebook
X-Men: nuovo film verso uscita nel 2028 #Notizie #JakeSchreier #MarvelStudios #XMen https://lospaziobianco.it/x-men-nuovo-film-verso-uscita-nel-2028/… - X Vai su X
Farmacie come bazar e spesa da tagliare: è tempo di una vera svolta - La bozza di “riordino della legislazione farmaceutica” presentata dal Governo segna cambiamenti utili ma presenta due problemi: il discutibile ... Riporta avvenire.it