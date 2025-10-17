F1 scatta il weekend di Austin | Verstappen vuole insidiare le McLaren Speranza Ferrari?

Sta per cominciare un weekend che si preannuncia caldissimo il quel di Austin, città del Texas che ospita il GP delle Americhe, diciannovesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 in scena presso l'iconico COTA. Oggi, venerdì 17 ottobre, scatteranno le prove libere, che daranno le prime indicazioni di un weekend che, ricordiamo, sarà contrassegnato anche dalla Sprint Race. Si comincerà alle ore 19:30 italiane con la prima nonché unica sessione di prove, un turno in cui i piloti dovranno subito trovare la giusta confidenza con un tracciato dalle mille insidie, una su tutte i cambi di pendenza, i quali saranno accentuati dalle temperature, elevatissime, previste sul circuito texano (Per oggi al momento la massima prevista è di 32 gradi centigradi).

