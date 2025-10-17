F1 Oscar Piastri | Ho messo alle spalle quanto avvenuto a Singapore ma non è il modo in cui vogliamo correre

Oscar Piastri si è presentato sereno e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il pilota del team McLaren si presenta con 22 lunghezze di vantaggio su Lando Norris che, com’è ben noto, a Singapore ha recuperato qualche punto, grazie anche ad una azione decisa al via, portando anche al contatto tra i due compagni di scuderia. L’australiano, tuttavia, sembra volersi gettare tutto alle spalle quanto accaduto a Marina Bay: “Sono molto contento. Abbiamo analizzato l’incidente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Ho messo alle spalle quanto avvenuto a Singapore, ma non è il modo in cui vogliamo correre”

