F1 oggi in tv GP USA 2025 | orari prove prove libere e qualifiche Sprint streming programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 17 ottobre, prenderà il via il week end del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare, dopo aver messo alle spalle il round di Singapore, sulla pista di Austin. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte nei tratti di grande accelerazione e quelli più guidati. Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la quarta del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari prove prove libere e qualifiche Sprint, streming, programma Sky e TV8

