F1 Norris brilla sul giro secco in FP1 ad Austin Buon avvio di Hamilton problemi tecnici per Leclerc

Lando Norris parte forte al COTA di Austin e firma il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’33?294 il limite fissato dal britannico della McLaren, che si conferma uno dei grandi favoriti per il prosieguo del weekend texano (formato Sprint). Nella simulazione di qualifica a fine turno con gomme soft, Norris ha preceduto di 255 millesimi la Sauber di un ispirato Nico Hulkenberg, capace di piazzare la zampata all’ultimo time-attack della FP1. Terzo posto a 279 millesimi dal compagno di squadra per il leader del campionato Oscar Piastri, che ha fatto un po’ di fatica a tenere il passo dell’altra McLaren sia con gomme hard che con la mescola più morbida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris brilla sul giro secco in FP1 ad Austin. Buon avvio di Hamilton, problemi tecnici per Leclerc

Approfondisci con queste news

#F1 | Baku, Libere 2: brilla la Ferrari con Hamilton e Leclerc. Norris sbatte - X Vai su X

Montoya attacca Piastri: “A Singapore si è comportato da pazzo” Nonostante la vittoria nel Mondiale Costruttori, in casa McLaren cresce la tensione tra Piastri e Norris, separati da 22 punti in classifica. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Juan Pablo Montoy - facebook.com Vai su Facebook

F1, l'ultimo giro del GP Monaco: Leclerc in pressing, Norris la spunta. VIDEO - A Monaco arriva la sesta vittoria in carriera per Norris (seconda quest'anno) nonché 33esimo podio della sua avventura in F1. Lo riporta sport.sky.it

F1, Norris conquista il GP di Monaco, Leclerc secondo con la Ferrari. Terzo Piastri, quinto Hamilton. Cosa è successo - Per lui 25 punti pesanti che lo portano a sole 3 lunghezze di distacco dal leader della classifica ... Riporta corriereadriatico.it

F1, a Norris il duello in casa McLaren in Austria. Leclerc e Hamilton 3° e 4° - Sull’asfalto rovente dello Spielberg, sono bastate le due papaya a fornire un bello spettacolo al pubblico austriaco. Riporta ilgiornale.it