F1 Lando Norris | Ci saranno ripercussioni per me dopo il contatto con Piastri a Singapore
Lando Norris incassa la colpa dell’incidente al via con Oscar Piastri di Singapore ma si rilancia. L’inglese, infatti, si è dimostrato determinato in vista del via ufficiale del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, di Austin (Texas) il pilota classe 1999 si presenta con 22 lunghezze di ritardo da Oscar Piastri in una corsa al titolo sempre più rovente. Il contatto al via nella gara sul circuito cittadino di Marina Bay ha ovviamente lasciato strascichi, con Lando Norris che, ad ogni modo, ha potuto racimolare qualche punto al vicino di box: “Si valutano le cose e ci sono e ci saranno ripercussioni per me fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
