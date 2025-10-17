Il circus della Formula 1 torna in pista in Texas per la volata finale della corsa al titolo piloti in un weekend che si preannuncia molto equilibrato. Se le prime pagine sono ovviamente occupate dalla lotta a tre per il titolo di campione del mondo, la prima sessione di prove libere ha confermato quanto debbano ancora lavorare le Ferrari per tornare competitive. Se la prima metà della Fp1 aveva visto un Lewis Hamilton davanti a tutti con le gomme dure ed uno Charles Leclerc decisamente attardato, la situazione si è ribaltata appena si è iniziato a girare con le soft. Hamilton è scivolato all’ottavo posto mentre Leclerc, fermato al box da un problema al cambio, ha chiuso addirittura ultimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, a Norris le libere ad Austin: Ferrari, non ci siamo. Come stanno andando le qualifiche della sprint race