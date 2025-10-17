F1 2025 diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport NOW Sprint LIVE anche TV8

Va in scena questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del Mondiale di Formula 1, su un circuito che è ormai un classico moderno, molto amato dai piloti, il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, la città nota anche come “capitale della musica”. Quello texano sarà il quarto weekend Sprint dell’anno, e metterà quindi in palio 58 punti in totale. La pista. Il tracciato. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

