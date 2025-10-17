Ex ristorante ‘I Gessi’ Quinta asta a vuoto

L’amministrazione comunale di Cesena non riesce a liberarsi dell’ex ristorante ‘ I Gessi ’ di via Del Monte 1534, ai piedi dell’Abbazia benedettina con la Madonna venerata dai cesenati. Nei giorni scorsi l’edificio, ormai ridotto a un rudere, è andato all’ asta per la quinta volta e non ha trovato alcun acquirente che abbia messo sul piatto la cifra richiesta, 509.840 euro. Il problema è proprio nel prezzo, che gli operatori del settore immobiliare giudicano eccessivo. "La posizione è bellissima, affacciata sulla città e la pianura verso il mare - ci ha detto un mediatore di immobili - ma non è ben chiaro cosa si possa fare, se sia possibile ampliarlo, suddividerlo in più unita residenziali, arricchirlo con una piscina, proteggerlo da sguardi indiscreti con una cortina di alberi alti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

