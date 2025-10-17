Ex Milan chi è più forte di Balotelli? Ecco la sua risposta
Ex Milan, Mario Balotelli è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Chi è l'attaccante più forte di lui?. Ex Milan, Mario Balotelli è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Chi è l'attaccante più forte di lui? Ecco la sua risposta nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
ALLARME PULISIC! Il Milan teme uno stop di un mese dopo l'infortunio in Nazionale. Club Irritato! La Gazzetta riporta forte contrarietà con gli USA e il CT Pochettino per aver rischiato il giocatore in amichevole. #Pulisic #Milan #USMNT #Infortunio - facebook.com Vai su Facebook
ZIDANE: “IL MILAN DI SACCHI LA SQUADRA PIÙ FORTE DI SEMPRE” Zinedine #Zidane esalta il #Milan di Arrigo Sacchi dei campionissimi al Festival dello Sport ? (via @antonello_gioia) - X Vai su X
Ex Milan, Zambrotta: resterà sulla panchina del Chiasso - Gianluca Zambrotta, ex difensore di Barcellona, Juventus e Milan e attuale allenatore del Chiasso, serie B svizzera, potrebbe esserlo anche nella prossima stagione, secondo indiscrezioni provenienti ... Segnala calciomercato.com
Ex Milan, svolta Jovic: vicino al Real Oviedo - L’ex numero 9 del Milan – che ha lasciato i rossoneri a parametro zero al termine del contratto lo scorso 30 giugno, dopo che il club meneghino ha ... Secondo calciomercato.com