Ex Ilva | bando della Regione Puglia per le imprese dell’indotto Pubblicato nel bollettino ufficiale

17 ott 2025

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 16102025 l’avviso denominato “Misura per la protezione delle imprese dellindotto che hanno assicurato la continuità produttiva dello stabilimento ex ILVA”, giusta Determina Dirigenziale n. 38 del 14102025, con cui l’ente regionale intende sostenere economicamente le imprese (grandi, medie e piccole) dell’indotto ex ILVA, oggi Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, che hanno garantito la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico tarantino. Il contributo è erogabile, in favore di ciascuna impresa, nel limite massimo del 30% del credito prededucibile vantato nei confronti del siderurgico, così come certificato dal Tribunale di Milano, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di stato “de minimis”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

