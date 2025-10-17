Ex assessora si candida con ' A testa alta con De Luca' e fa scoppiare il caso nel Pd

La candidatura di Annamaria Sadutto, ex assessora comunale, alle prossime elezioni regionali nella lista “A testa alta con De Luca” apre un vero e proprio caso politico all’interno del Partito Democratico casertano.Lo Statuto del PD è chiaro: agli iscritti è vietato candidarsi con liste diverse. 🔗 Leggi su Casertanews.it

