Eventi week-end | Generazione Zero Workfest a Caronno e Festa del Libro e del Fumetto a Novate

Questo fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, mettiamo in in evidenza “Generazione Zero Workfest” a Caronno, con tante iniziative e testimonianze, tra cui un intervento di due attivisti della Flotilla. E poi la “Festa del Libro e del Fumetto” a Novate, mercatino di fumetti e libri usati. Ma ecco di seguito tutte . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milano Wine Week al via, il vino incontra la Generazione Z: oltre il 50 cento del pubblico ha tra i 25 e i 35 anni - facebook.com Vai su Facebook

Genoa Shipping Week si apre nel segno delle nuove generazioni e della pace - X Vai su X

La generazione del 2020 la più esposta agli eventi meteo estremi - La generazione dei nati nel 2020 è la prima, a memoria storica, a rischiare di essere molto più esposta delle generazioni precedenti agli eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico ... ansa.it scrive

Fear Of Missing Out: gli eventi del weekend dal 10 al 12 ottobre - L’11 e il 12 ottobre sono anche le Giornate FAI d’Autunno, l’occasione per scoprire luoghi normalmente chiusi al pubblico in tutta Italia: dimore storiche, giardini segreti, chiese e palazzi aperti ... Da cosmopolitan.com

Eventi estremi, la sfida dei satelliti di seconda generazione: previsioni meteo più precise e allerte più tempestive - Mentre l'Europa è attanagliata da incendi e caldo soffocante, Esa ed Eumetsat hanno lanciato con successo ... Riporta corriere.it