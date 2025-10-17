Eventi estremi e nubifragi | meteo chi trema
Il cielo sopra l’Italia sta cambiando volto. Dopo giorni di stabilità e temperature miti, una nuova fase di maltempo si prepara a investire il Paese, portando con sé piogge, vento e un abbassamento delle temperature. Secondo le previsioni del team di meteorologi di Mario Giuliacci, dopo il week end la Penisola subirà gli effetti di una perturbazione proveniente dall’Europa centro-settentrionale e dall’Oceano Atlantico. La situazione si intensificherà nei giorni successivi, con la formazione di un ciclone sul Mar Tirreno che potrebbe causare fenomeni violenti come nubifragi e forti colpi di vento, mettendo in allarme particolare alcune regioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
