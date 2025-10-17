Evade a Pontedera 29enne sorpreso in strada mentre era ai domiciliari

Pontedera, 17 ottobre 2025 - Un arresto per evasione a Pontedera. I fatti risalgono alla serata dello scorso 11 ottobre, quando i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un 29enne per evasione. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato sorpreso intorno alle 17:45 su una strada, a poca distanza dalla propria abitazione e senza alcun giustificato motivo che ne autorizzasse l'allontanamento. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato rilasciato e posto agli arresti domiciliari nel proprio domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evade a Pontedera, 29enne sorpreso in strada mentre era ai domiciliari

News recenti che potrebbero piacerti

Evade a Pontedera, 29enne sorpreso in strada mentre era ai domiciliari - Fermato dai carabinieri nel tardo pomeriggio, l'uomo è stato immediatamente riaccompagnato nella propria abitazione. msn.com scrive

Evade dai domiciliari a Pontedera, 29enne arrestato - È stato sorpreso fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari: per questo un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pontedera ... gonews.it scrive