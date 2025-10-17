Evacuato il Marconi di Pescara | il Sindaco ordina la chiusura dopo i malori di 50 studenti
Allarme al Liceo Marconi di Pescara, chiuso con ordinanza comunale dopo che circa 50 persone hanno accusato malori per una sostanza sconosciuta. In corso le analisi dell'Arpa per identificare l'agente irritante e garantire la sicurezza di studenti e personale. La riapertura è sospesa fino a nuovo avviso, in attesa degli esiti delle verifiche.La decisione del Comune e l'ordinanzaIn risposta all'allarme scattato nella mattinata di giovedì, le istituzioni locali hanno agito con la massima celerità. L'amministrazione di Pescara ha prontamente emesso una nuova e specifica ordinanza comunale che dispone l'interdizione totale e immediata dell'accesso ai locali del noto istituto superiore. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
