Villeurbanne (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus passa a pieni voti l’esame di francese. Dopo il Monaco, la formazione di Dusko Ivanovic batte anche l’Asvel a domicilio e chiude nel migliore dei modi il doppio impegno di Eurolega, cancellando il passo falso della settimana scorsa a Parigi. Guidata dal risolutore Carsen Edwards, da un eccellente Alessandro Pajola e grazie ad una ottima difesa e da una migliore propensione ai rimbalzi degli avversari, la Virtus passa all’Astroballe di Villeurbanne. Edwards, Pajola, ma molto positive anche le prove di Jallow, Smailagic e Niang. Coach Ivanovic prova a variare, ripresenta subito in campo Derrick Alston Jr, timida la sua prova, e lancia in quintetto Brandon Taylor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus spumeggiante a Lione: primo successo in trasferta