Eurolega Virtus spumeggiante a Lione | primo successo in trasferta
Villeurbanne (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus passa a pieni voti l’esame di francese. Dopo il Monaco, la formazione di Dusko Ivanovic batte anche l’Asvel a domicilio e chiude nel migliore dei modi il doppio impegno di Eurolega, cancellando il passo falso della settimana scorsa a Parigi. Guidata dal risolutore Carsen Edwards, da un eccellente Alessandro Pajola e grazie ad una ottima difesa e da una migliore propensione ai rimbalzi degli avversari, la Virtus passa all’Astroballe di Villeurbanne. Edwards, Pajola, ma molto positive anche le prove di Jallow, Smailagic e Niang. Coach Ivanovic prova a variare, ripresenta subito in campo Derrick Alston Jr, timida la sua prova, e lancia in quintetto Brandon Taylor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#GameDay 5ª Giornata EuroLega LDLC ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna Astroballe ? 20:00 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega, ASVEL-Virtus Bologna alle 20.00 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega - X Vai su X
Eurolega, Virtus spumeggiante a Lione: primo successo in trasferta - Dopo il Monaco, la formazione di Dusko Ivanovic batte anche l’Asvel a domicilio e chiude nel migliore dei ... Scrive sport.quotidiano.net
Vildoza c'è, ma il protagonista è Edwards: Virtus ok a Lione - Accelerazione decisiva nell'ultimo quarto con una prestazione fenomenale dello statunitense, autore di 36 punti ... Lo riporta rainews.it
Eurolega, Virtus Bologna per il bis a Lione: le Vu Nere di Ivanovic partono però sfavorite - Eurolega, Virtus Bologna per il bis a Lione: le Vu Nere di Ivanovic partono però sfavorite contro la formazione francese. Scrive agimeg.it